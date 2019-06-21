Бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук выдвинулся на довыборы в Госдуму

Сергей Капчук, находившийся 15 лет в бегах, будет участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому округу.

Федеральный политический совет «Партии Роста» проголосовал за кандидатов в депутаты Госдумы РФ. «Принято решение выдвинуть в Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 кандидатуру бизнесмена, участника «лондонского списка» Сергея Капчука», – сообщается на сайте партии.

Капчук вернулся в Россию около года назад. Он бежал от уголовного преследования по подозрению в мошенничестве за границу, много лет прожил в Великобритании. Сергей Капчук заявил, что в полной мере «испытал на себе весь цинизм и лицемерие британской прессы и британского правительства», опасается за свою жизнь и хочет вернуться на родину. Похлопотать за него перед российскими властями взялся бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов. Капчук смог вернуться в Россию, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга его судили по делу 22-летней давности о мошенничестве. Его признали виновным, приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока и амнистировали в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне.

В Госдуму по Серовскому округу также выдвинут бывший биатлонист Антон Шипулин – от «Единой России». Партия «Яблоко» выдвигает Ирину Скачкову. Коммунисты заявили, что выдвинут 63-летнего депутата Качканарской городской думы Габбаса Даутова, который почти 40 лет проработал машинистом карьерного экскаватора.

Екатеринбург, служба информации

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