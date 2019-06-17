ЦИК: выдвижение на довыборы в Госдуму начнется завтра (СКРИНЫ)

Центризбирком Российской Федерации на сегодняшнем заседании утвердил план мероприятий по довыборам в Госдуму, которые состоятся 8 сентября в четырех регионах, в том числе – Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выдвижение кандидатов начнется уже завтра, 18 июня, и продолжится до 12 июля. Все необходимые для регистрации документы должны быть предоставлены в окружной избирком не позднее 18 часов 24 июля.

Напомним, в конце мая на Урале прошли праймериз «Единой России», в ходе которых было решено, что партию власти на довыборах будет представлять олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин. Коммунисты заявили, что выдвинут 63-летнего депутата Качканарской городской думы Габбаса Даутова, который почти 40 лет проработал машинистом карьерного экскаватора. От «Яблока» на выборы пойдет либо зампред регионального отделения партии Ирина Скачкова, либо никто. Жириновцы и справороссы пока со своими кандидатами не определились.

Москва, Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

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