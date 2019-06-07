КПРФ назвала соперника Шипулина на довыборах в Серовском округе

Коммунисты вторыми из парламентских представителей определились со своим кандидатом на сентябрьских довыборах в Госдуму по Серовскому округу.

Как сообщается в свежем номере партийной газеты «Свердловская правда», КПРФ выдвинет в качестве своего кандидата 63-летнего депутата Качканарской городской думы Габбаса Даутова, который почти 40 лет проработал машинистом карьерного экскаватора.

Напомним, ранее в Свердловской области состоялись праймериз «Единой России». В предварительных довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174 победил бывший биатлонист Антон Шипулин, набравший 80% голосов пришедших избирателей.

Серов, Екатеринбург, служба информации

Серов, Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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