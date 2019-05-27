На праймериз с участием Шипулина пришли менее 7% избирателей

В Свердловской области подводят предварительные итоги праймериз «Единой России». Как заявил сегодня ночью на селекторном совещании с председателем ЕР Дмитрием Медведевым лидер свердловских единороссов Виктор Шептий, в предварительных довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174 победил бывший биатлонист Антон Шипулин, набравший 80% голосов пришедших избирателей.

Антон Шипулин демонстрирует в соцсетях итоги праймериз

Явка на участках, по предварительным данным, составила 6,82%. Интересно, что больше всего избирателей (14,86%) пришли на праймериз в Волчанске, который тоже входит в границы этого округа.

На довыборах в заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу явка составила 4,53%. Здесь лидирует депутат ЕГД Владимир Смирнов, результаты уточняются. Отметим, что в Екатеринбурге корреспондент «Нового Дня» обнаружил, что люди приходят на участки с именными приглашениями. Они сдают эти «билеты» на входе, затем проходят интернет-регистрацию и записываются в книге избирателей. В пресс-службе ЕР заявили, что исполком не имеет отношения к этим пригласительным и обещали провести проверку. На предварительном голосовании по определению кандидатов в местную думу отличилось Верхотурье – на счетные участки пришли 11,54% избирателей.

Серов, Екатеринбург, служба информации

Серов, Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / На праймериз ЕР в Екатеринбурге избирателей отмечают по именным приглашениям (ФОТО). / «Храмовый протест» обнаружился на Уралмаше (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»