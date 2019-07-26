Антон Шипулин зарегистрирован кандидатом в Госдуму

Только что избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала биатлониста Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу № 174.

Как уже сообщал «Новый День», о своем решении баллотироваться спортсмен заявил 23 марта на встрече с представителями общественной организации «Гражданская позиция северян» в Серове, хотя говорить об этом начали практически сразу после того, как он объявил о завершении спортивной карьеры. В мае он победил на праймериз «Единой России».

Таким образом, список кандидатов полностью сформирован. Ранее было уже зарегистрировано шесть кандидатов: Игорь Рузаков от «Зеленых», Ирина Скачкова от «Яблока», Габбас Даутов от КПРФ, Евгения Чудновец от ЛДПР, Дмитрий Зенов от «Коммунистов России» и Алексей Коровкин от СР. На днях были опубликованы данные об их доходах за 2018 год и имуществе.

Еще один кандидат – Сергей Капчук от Партии Роста – получил отказ в регистрации, обжаловал его в облсуде, проиграл и обещал дойти до Верховного суда. Заседание состоится сегодня в 15.00 по московскому времени, но шансы Капчука невелики.

Екатеринбург, служба информации

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