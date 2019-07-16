Облсуд отказал Капчуку в участии в выборах, он намерен обратиться в Верховный

Сегодня свердловский облсуд отказал Сергею Капчуку в удовлетворении его иска к избиркому, отказавшему ему в регистрации кандидатом на довыборах в Госдуму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, Капчук ссылался на ч.2 ст. 86 УК РФ, где указывается, что гражданин, освобожденный от наказания, считается несудимым. В связи с этим истец считал, что комиссия необоснованно отказала в регистрации его кандидатом. Представитель избиркома настаивал на том, что амнистия в данном случае не имеет значения, потому что Капчук все равно был признан виновным в уголовном преступлении.

Выслушав все доводы по делу, суд отказал Капчуку в его требованиях. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Российской Федерации в 5-дневный срок.

«Я понимаю, что суд является частью системы, и решение не было неожиданным. Мы будем оспаривать это решение в Верховном суде, победа будет за нами, но пасаран!», – прокомментировал Капчук решение суда.

Напомним, Сергей Капчук провел в бегах за границей около 15 лет и вернулся в Россию около года назад при содействии бизнес-обмудсмена и лидера Партии Роста Бориса Титова. После возвращения Капчука судили в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу 22-летней давности о мошенничестве. Его признали виновным, приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока и амнистировали в честь 55-летия победы в Великой Отечественной войне.

Капчука судят по делу о мошенничестве

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.07.19

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