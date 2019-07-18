Облизбирком обнародовал доходы и имущество участников довыборов в Госдуму по Серову

Двое из пяти зарегистрированных участников довыборов в Госдуму по Серову за прошлый год официально не заработали ни копейки, а один из них к тому же не имеет собственного жилья. Еще трое – школьная учительница, пенсионер и провинциальный фельдшер, – выглядят на их фоне довольно обеспеченными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов опубликовал сегодня облизбирком.

Не имеющим ничего оказался кандидат от партии «Коммунисты России» Дмитрий Зенов, 1987 г.р., который проживает в районе Ясенево города Москвы. В его документах указано, что сейчас он является врио первого секретаря комитета Свердловского отделения своей партии. «Доходы за 2018 год и имущество по состоянию на 01.06.2019 отсутствуют», – констатирует избирком.

Ничего официально не заработала в прошлом году и бывшая работница детского сада Евгения Чудновец, сейчас позиционирующая себя как правозащитница (выдвинута ЛДПР). О себе кандидат сообщила, что родилась в 1983 году, проживает в Екатеринбурге, в 2001 году окончила Екатеринбургский промышленно-экономический техникум. У Чудновец есть доли в двух квартирах: ¼ в квартире площадью 30,00 кв.м в Курганской области и 1/5 доля в квартире площадью 60,00 кв.м в Свердловской области. У нее также есть пять счетов в банках, но все они пусты.

Кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова родилась в 1963 году, работает учителем в вечерней школе № 185, а также в качестве зампредседателя Свердловского регионального отделения партии. Также в качестве источника дохода Скачкова указала пенсию. Общая сумма доходов за 2018 год – 531 тысяча 770 рублей. У нее есть квартира площадью 71 кв. м и счета в банке на общую сумму 11 тысяч 853 рубля.

Фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин, которого выдвинули эсеры, в прошлом году получил доход в размере 432 тысячи 845 рублей. У него есть автомобиль – «Renault Fluence» 2011 г, и два счета в банках – на 10 тысяч 910 рублей.

Кандидат от КПРФ Габбас Даутов (1956 г.р.), в качестве основных источников дохода указал пенсию и доход от сдачи имущества в аренду, в общей сложности – 274 тысячи 035 рублей. Даутов владеет 1/3 долей в квартире площадью 58,60 кв. м, комнатой в 12,50 кв. м, гаражом в 24,00 кв. м, автомобилями «Mazda CX-5» 2012 г. и «Hyundai Accent» 2005 г. На четырех банковских счетах у коммуниста лежит 70 тысяч 089 рублей.

Напомним, накануне политолог Александр Пирогов заявил «Новому Дню», что специфика кампании потребует больших вложений. «Серовский одномандатный округ – это огромная территория, почти половина всей Свердловской области. Чтобы объехать весь округ, каждую деревню, не один миллион рублей нужен. Без реального штаба, без вливаний это сделать невозможно», – сказал Пирогов.

Екатеринбург, Москва, Серов, служба информации

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