На довыборах в Серове зарегистрированы еще четыре кандидата. Политолог: интриги нет

Избирком Свердловской области сегодня рассмотрел вопрос о регистрации сразу четырех кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому округу.

Как сообщили РИА «Новый День» в избиркоме, вопрос был решен положительно в отношении всех четверых: Габбаса Даутова от КПРФ, Евгении Чудновец от ЛДПР, Дмитрия Зенова от «Коммунистов России» и Алексея Коровкина от «СР». Заседание длилось недолго. Отметим, что из кандидатов лично присутствовали только Габбас Даутов и Евгения Чудновец.

Ранее была зарегистрирована кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова, а кандидат от Партии роста Сергей Капчук из-за судимости получил отказ, несмотря на то, что попал под амнистию. Сейчас он надеется обжаловать решение облсуда в Верховном суде. Вероятно, на следующем заседании ИКСО будут зарегистрированы два кандидата, сдавшие документы последними – Игорь Рузаков от «Зеленых» и Антон Шипулин от «Единой России».

По мнению политолога Александра Пирогова, единственная оставшаяся в этой кампании интрига – сумеет ли прорваться на выборы Капчук. Тогда можно было бы делать ставки, кто займет второе место – он или кандидат от КПРФ. Эксперт отметил, что «энергии и сил у Капчука, как у паровоза», но он не обладает ни крупным административным, ни финансовым ресурсом, в отличие от кандидата от партии власти. Специфика кампании заключается в том, считает Пирогов, что Серовский одномандатный округ – это огромная территория, почти половина всей Свердловской области. «Чтобы объехать весь округ, каждую деревню, не один миллион рублей нужен. Без реального штаба, без вливаний это сделать невозможно. Шипулин всем этим обеспечен», – сказал Пирогов. По его мнению, остальные кандидаты будут пытаться вести кампанию через громкие заявления в соцсетях, но особого успеха это, скорее всего, не принесет.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 17.07.19

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