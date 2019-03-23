Антон Шипулин официально подтвердил участие в выборах в Госдуму

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в биатлоне, официально подтвердил свое участие в выборах в Госдуму. Антон Шипулин сообщил, что собирается участвовать в праймериз «Единой России» и в дальнейшем в довыборах в Госдуму, сегодня на встрече с представителями общественной организации «Гражданская позиция северян» в Серове. Туда бывший биатлонист приехал в компании замгубернатора Сергея Бидонько.

В пресс-службе регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что экс-спортсмен документы еще не подавал – только после этой процедуры можно будет говорить о том, что Шипулин заявился на праймериз. Кресло в Госдуме освободилось после того, как Сергей Бидонько ушел на работу в правительство Свердловской области. Губернатор Евгекний Куйвашев на своей пресс-конференции ранее говорил, что обсуждал с Шипулиным его участие в предвыборной кампании.

Сегодня стало известно, что своего кандидата выдвинет партия «Яблоко» – имя назовут после праймериз.

Екатеринбург, служба информации

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