Праймериз ЕР: место и время дебатов назначены, но кандидатов пока не хватает

Оргкомитет праймериз «Единой России» определил, где и когда состоятся дебаты участников предварительного голосования по довыборам в Госдуму и заксобрание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исполкома, дебаты на праймериз в Госдуму по округу № 174 будут проходить в Серове в ДК металлургов 4 мая. Участники праймериз в заксо по Орджоникидзевскому округу будут дебатировать 11 мая в региональном исполкоме партии на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. Дебаты, как и в прошлом году, будут транслироваться в онлайн-режиме на сайте предварительного голосования.

Добавим, что пока желающих побороться за мандаты немного. На праймериз в заксо заявился только один участник, депутат Екатеринбургской гордумы Владимир Смирнов. В Серове на выборы собирается пойти биатлонист Антон Шипулин, но официальную процедуру регистрации на праймериз он еще не прошел.

Екатеринбург, служба информации

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