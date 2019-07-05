Антон Шипулин официально стал кандидатом на выборах в Госдуму

Президиум генсовета партии «Единая Россия» выдвинул олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина кандидатом на довыборы в Госдуму РФ по Серовскому избирательному округу №174. Решение принято по результатам партийных праймериз, которые проходили 26 мая, сообщил «Новому Дню» источник в партии.

Напомним, Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. Спустя месяц появились слухи, что биатлонист намерен баллотироваться в депутаты Госдумы. Сам он подтвердил эту информацию лишь в марте, на одной из встреч с общественниками в Серове. По итогам майских праймериз «Единой России» Антон Шипулин набрал 80% голосов пришедших избирателей.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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