На праймериз ЕР в Екатеринбурге избирателей отмечают по именным приглашениям (ФОТО)

В Свердловской области сегодня проходят праймериз «Единой России» для отбора партийных кандидатов на довыборы в Госдуму, областное заксобрание и в муниципальные думы региона. Всего открыто 107 участков, голосование проходит с 8 часов утра до 20 часов вечера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где выбирают кандидата на вакантное место в заксо, пока самая низкая явка. На 18.00 было зарегистрировано 5818 избирателей, или 4,10%, сообщили в пресс-службе ЕР. Председатели комиссий на нескольких счетных участках рассказали, что небольшой наплыв посетителей был в 8 утра, кое-где даже возникли очереди. Но в целом голосование проходит без происшествий.



Стоит отметить, что в Екатеринбурге люди приходят на участки с именными приглашениями. Они сдают эти «билеты» на входе, затем проходят интернет-регистрацию и записываются в книге избирателей.

В пресс-службе ЕР заявили, что исполком не имеет отношения к этим пригласительным. «Вероятно, это делал кто-то из кандидатов. В 8 часов будет заседание организационного комитета. Мы посмотрим, что было по содержанию в этих пригласительных, не было ли нарушения. На данный момент, насколько мне известно, никаких жалоб юристам не поступало», – сообщил пресс-секретарь «Единой России» Максим Бестфатер.



Между тем, как отмечает «Новый День», многие горожане были не совсем в курсе, в каких выборах они участвуют. Так, на участке в школе №181 мужчина потребовал объяснить, почему в бюллетене указаны кандидаты только одной партии. В областном техникуме дизайна и сервиса (где, к слову, была достаточно высокая явка) женщина долго изучала бюллетень, а затем спросила членов комиссии, почему нет графы «против всех». Еще одна частая претензия от избирателей касалось того, что на информационной доске мало сведений о кандидатах. Многих, как выяснилось, они видели впервые.

В Серовском округе, где выбирается партийный кандидат на довыборы в Госдуму, явка на 18.00 составила 6,39% или 20622 человек. Активнее всего голосовали жители Волчанска, там явка за два часа до закрытия счетных участков составила 13,79%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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