Из-за «Парнаса» на довыборах в Госдуму в Серове может не быть кандидата от «Яблока»

Партия «Яблоко» может отказаться от участия в довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174 из-за союзнических обязательств перед родственным «Парнасом».

Как сообщил РИА «Новый День» источник в «Яблоке», окончательное решение о выдвижении кандидата в Серове будет принимать федеральное бюро партии. В региональном отделении решили так: если «Парнас» выдвинет своего кандидата до проведения заседания федерального бюро «Яблока», то свердловчане попросят его поддержать (вероятно, это будет Михаил Борисов). Если «Парнас» в ближайшее время кандидата не выдвинет, то свердловское «Яблоко» предложит федералам поддержать выдвижение однопартийца: замруководителя свердловского отделения Ирины Скачковой.

С кандидатом по довыборам в заксо по Орджоникидзевскому округу все оказалось гораздо проще. По итогам дебатов на праймериз «Яблока» победил недавно вступивший в эту партию бывший депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин. Его и выдвинет региональное отделение.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 15.06.19

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