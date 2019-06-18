«Парнас» уступит «Яблоку» довыборы в Госдуму из-за решения ЦИК

«Парнас» не будет выдвигать своего кандидата на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Решение было принято после письма из ЦИКа, оппозиционерам разъяснили, что придется собирать подписи.

В минувшую субботу партия «Яблоко» решила отказаться от участия в довыборах из-за союзнических обязательств перед родственным «Парнасом». Предполагалось, что свою кандидатуру выставит председатель регионального отделения Михаил Борисов. Однако затем пришло письмо от ЦИКа. «Ночью пришло известие из Москвы. ЦИК отменил свое постановление о допуске ПАРНАС по довыборам в Гос.Думу без сбора подписей», – написал Борисов на своей странице в фейсбуке. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» он подтвердил: первоначально ЦИК давал разъяснение, что подписи будут не нужны, теперь трактовка иная.

«Сбор подписей нереален, то есть выдвижение меня невозможно. Будем поддерживать «Яблоко». Если была бы старая трактовка, то у нас в субботу планировалось выдвижение, и тогда в понедельник «Яблоко» на федеральном бюро партии отказалось бы от выдвижения», – прокомментировал Михаил Борисов.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин сообщил, что 24 июня «Яблоко» рассмотрит вопрос о выдвижении на довыборы своего кандидата. «Скорее всего, будет выдвинута Ирина Скачкова, так как, по самой последней информации, ЦИК РФ разъяснил РПР-ПАРНАС, что им будет необходимо собирать подписи для регистрации своего кандидата», – отметил Петлин и добавил, что партия все-таки подождет до понедельника на случай, если «Парнас» выдвинет своего кандидата.

Напомним, по этому же округу «Единую Россию» будет представлять ушедший из спорта биатлонист Антон Шипулин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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