Кандидаты в депутаты Госдумы от Урала начали подавать документы в ЦИК

Центризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов на довыборы в Госдуму.

Комиссия уже приняла документы от «Партии Роста» для заверения списка кандидатов по трем одномандатным избирательным округам, а также список уполномоченных представителей политической партии для его регистрации. Как сообщается на сайте ЦИКа, «Партии Роста» не нужно сдавать подписи.

Напомним, партия выдвинула кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу Сергея Капчука, находившегося 15 лет в бегах.

Екатеринбург, служба информации

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