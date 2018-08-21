После 15 лет в бегах российский политик и бизнесмен Капчук «отпущен» под подписку о невыезде (ДОКУМЕНТ)

Российские правоохранительные органы официально перестали искать бывшего свердловского депутата и бизнесмена Сергея Капчука, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщил на своей странице в соцсети сам Капчук, накануне следователь заменил назначенную ему в 2003 году меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. «Мой федеральный розыск длиной 15 лет отменен. Спасибо Борису Титову!» – написал он. Он также выложил скан письма из Генпрокуратуры РФ, в котором сообщается, что его уголовное дело все еще находится в производстве ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, но при этом контролируется Генпрокуратурой.

Напомним, подозреваемый в мошенничестве бывший свердловский политик и предприниматель Сергей Капчук более 10 лет назад бежал от уголовного преследования за границу, много лет прожил в Великобритании. В мае этого года он обратился к российским СМИ. Он заявил, что в полной мере «испытал на себе весь цинизм и лицемерие британской прессы и британского правительства», опасается за свою жизнь и хочет вернуться на родину. Похлопотать за него перед российскими властями взялся бизнес-омбудсмен Борис Титов. Из Лондона Капчук в мае прибыл в Хорватию, но местные пограничники без объяснений изъяли у него британский паспорт и велели ехать за ним в британское посольство. Капчук вместо этого сбежал в посольство РФ, где провел целый месяц, после чего наконец с помощью российских дипломатов вернулся на родину. Свое уголовное дело Капчук всегда называл сфабрикованным, и надеется, что оно будет вовсе прекращено.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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