ЦИК отказал в регистрации члену «Списка Титова» Сергею Капчуку

Центризбирком РФ, рассмотрев федеральный список Партии Роста на выборах в Госдуму, зарегистрировал его, но не полностью: постановлением № 35/285-8 от 2 августа из списка исключены уральцы Сергей Капчук и Алексей Кабанов.

В документе ЦИК поясняется, что 27 мая 2019 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга осудил Капчука по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к двум годам условного срока. Осужденный сразу попал под амнистию. 19 мая 2021 года кассационный суд изменил приговор и назначил Капчуку наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. От наказания он снова был освобожден в связи с истечением сроков давности. Но, согласно закону о выборах депутатов Госдумы, гражданин не может быть избран до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости за тяжкое преступление.

Как уже писал «Новый День», неприятности из-за судимости с кандидатом происходят не впервые. В 2019 году Сергей Капчук выдвинулся на довыборы депутата Госдумы по Серовскому округу от той же Партии Роста. Но избирательная комиссия Свердловской области отказала ему в регистрации, ссылаясь на непогашенную судимость. Капчук пытался обжаловать это решение в Центральном избиркоме, затем в Свердловском облсуде, и дошел до Верховного суда, но везде проиграл.

Задолго до этого, в начале 2000-х, Капчук бежал от уголовного преследования по подозрению в мошенничестве за границу, много лет прожил в Великобритании. Он вернулся в Россию в 2018 году. Похлопотать за него перед российскими властями взялся бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Кроме Сергея Капчука, ЦИК исключил из списка Партии Роста еще одного уральца – руководителя Свердловского регионального отделения Партии Роста Алексея Кабанова. В постановлении говорится, что Кабанов не указал в заявлении о согласии баллотироваться в составе федерального списка сведения о собственной судимости.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 03.08.21

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