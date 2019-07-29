Сергей Капчук собирает подписи под петицией: «Меня снесли с предвыборной гонки»

Незарегистрированный кандидат на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Сергей Капчук просит граждан подписать его петицию в адрес уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в петиции Капчук просит Москалькову обратиться в Конституционный суд для защиты его избирательного права. «Меня снесли с предвыборной гонки под предлогом сфабрикованого дела. Что делать, если законы работают против Человека?» – пишет он. Пока петицию подписали только 75 человек.

Сергея Капчука на выборы депутата Госдумы по Серовскому округу выдвинула Партия Роста. Но избирательная комиссия Свердловской области отказала ему в регистрации, ссылаясь на непогашенную судимость. Весной этого года бизнесмена, который 15 лет провел в бегах за границей, судили в Екатеринбурге по делу 22-летней давности о мошенничестве. Его признали виновным, приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока, но амнистировали в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отказ в регистрации Капчук пытался обжаловать в Свердловском облсуде и в Верховном суде РФ, но везде проиграл.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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