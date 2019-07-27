Снятый из-за судимости с выборов Капчук подал кассацию на решение Верховного суда

Бизнесмен Сергей Капчук продолжается судиться за участие в выборах в Госдуму. Накануне Верховный суд отклонил его иск, в котором он обжаловал решение свердловского облизбиркома об отказе в регистрации его кандидатом из-за судимости. Предприниматель подал кассацию, которая должна быть рассмотрена в течение пяти дней. Кроме того, Капчук заявил о намерении подать иск в Конституционный суд России, где рассмотрение дела может занять несколько месяцев. «Подали кассацию. Потом конституционный. И возможная отмена результатов выборов», – сообщил бизнесмен на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Сергея Капчука на выборы депутата Госдумы по Серовскому округу выдвинула Партия Роста. Но избирательная комиссия Свердловской области отказала ему в регистрации, ссылаясь на непогашенную судимость. Капчук пытался обжаловать это решение в Центральном избиркоме, затем в Свердловском облсуде, и дошел до Верховного суда, но везде проиграл. Напомним, весной этого года бизнесмена, который 15 лет провел в бегах за границей, судили в Екатеринбурге по делу 22-летней давности о мошенничестве. Его признали виновным, приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока и амнистировали в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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