Первая склока на дебатах: «Как можно уголовника пускать на выборы?» – «У вас у самого два дела!»

Сегодня на дебатах в прямом эфире ОТВ вспыхнул громкий в буквальном смысле скандал. Кандидат от РППС Владимир Таскаев (в прошлом – член ЛДПР) схлестнулся с кандидатом от Партии Роста Сергеем Капчуком. Ссора вспыхнула после того, как Капчук задал Таскаеву, в прошлом – депутату Госдумы, вопрос, как Свердловская область стала из донорской – дотационной.

В ответ Таскаев заявил, что именно Капчук и его брат Константин «подставили область, украли деньги и свалили в Эмираты». «Зачем вы вернулись? Как можно вас, уголовника, которого осудили, пускать на выборы? Вас необходимо еще раз так опустить, чтобы у вас меньше нуля процентов было. Думаю, наши избиратели разберутся», – заявил Таскаев и добавил, что Капчук «приехал из-за границы – засланный казачок».

На что Капчук ответил, что Таскаев стал орудием одной из политических партий, которая тоже участвует в выборах. «Это одна из провокаций против меня, у него текст написан на листочке!» – обвинил оппонента Капчук и парировал: «У вас у самого было два уголовных дела, а вы здесь. Что за чудеса?»

Далее дискуссия шла исключительно на повышенных тонах, оппоненты перешли на «ты» и припоминали друг другу компрометирующие истории из прошлого.

Им действительно есть что вспомнить. По версии следствия, в 1997 году Сергей Капчук вступил в сговор со своим братом-близнецом Константином, работавшим в то время в руководстве СвЖД. Сам Сергей на тот момент являлся заместителем постпреда губернатора Свердловской области при президенте РФ. По материалам дела, братья провернули фиктивную сделку с покупкой трехкомнатной квартиры в Москве, которая должна была обойтись в 2 миллиарда неденоминированных рублей. После возвращения в Россию Капчука приговорили к двум годам условно и двум годам испытательного срока, но освободили от наказании по амнистии. 19 мая 2021 года кассационный суд изменил приговор и назначил Капчуку наказание в виде 1 года 10 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года, а статья была переквалифицирована с «тяжкой» на «средней тяжести», что, по решению Верховного суда, позволяет ему участвовать в выборах.

Что касается Таскаева, то в новогодние каникулы 2013 года в его машине инспектор государственного охотничьего заказника «Богдановичский» обнаружил охотничьи ружья, а также две туши явно незаконно добытых косуль. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло: в начале 2015 года вышел срок давности (и это не единственная скандальная история с его участием). В Госдуму VII созыва (2016-2021 гг.) Таскаев не избирался, ряды ЛДПР покинул. В этом году он неожиданно появился в свердловском списке РППС.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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