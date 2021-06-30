Давно пропавший из повестки скандальный экс-депутат от ЛДПР Таскаев пошел в «пенсионеры»

Бывший депутат свердловского заксобрания и Госдумы от ЛДПР Владимир Таскаев решил вернуться в большую политику. Но уже с другой партией – пенсионеров.

В региональном отделении РППС «Новому Дню» подтвердили, что Владимир Таскаев стал первым номером в территориальной группе, которая объединила Свердловскую область и «тюменскую матрешку» на выборах в Госдуму.

Напомним, Владимир Таскаев работал в областном заксо от ЛДПР в 2004-2007 году и в Госдуме с 2007 по 2016 год. Депутат нередко попадал в скандальные истории. Например, в новогодние каникулы 2013 года в его машине инспектор государственного охотничьего заказника «Богдановичский» обнаружил охотничьи ружья, а также две туши явно незаконно добытых косуль. Было возбуждено уголовное дело, но до суда оно не дошло: в начале 2015 года вышел срок давности (и это не единственная скандальная история с его участием). Однако в Госдуму VII созыва (2016-2021) Таскаев не избирался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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