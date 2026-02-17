С перенарезкой избирательных округов согласились все, кроме КПРФ (СХЕМА)

Заксо утвердило проект новой схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов регионального заксобрания, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Резко против выступил первый секретарь КПРФ Александр Ивачев. Он заявил, что его «родной» Чкаловский округ по новой схеме «расчленяют» на три части: микрорайон Уктус отдают в состав Сысертского избирательного округа, Ботанику – округу, куда также входят Полевской и Ревда, Вторчермет – в округ Академического района. По мнению Ивачева, это делается «в угоду одной партии». То же самое касается нескольких других избирательных округов, в которых прежде побеждали кандидаты от коммунистов. Так, Кировград отошел к Верхнепышминскому округу, Новоуральск – к Нижнетагильскому.

Фото: пресс-служба Свердловского заксобрания

Депутат от «Новых людей» Рант Краев поддержал новую нарезку округов. Представитель «Справедливой России» Армен Карапетян заявил, что никаких «нарезок и перенарезок» не боится и все равно победит. Депутаты от ЛДПР промолчали.

За проект проголосовали 34 депутата, 6 (фракция КПРФ) – против.

Фото: пресс-служба Свердловского заксобрания

Напомним, схема избирательных округов утверждается на 10 лет, действующий сейчас документ был принят 22 марта 2016 года. Раз в 10 лет схема корректируется для того, чтобы численность избирателей во всех округах была примерно одинаковой с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 процентов. Средняя норма представительства на один мандат сейчас составляет 132 686 избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

