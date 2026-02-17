Депутаты увеличили предельный объем избирательных фондов

Депутаты заксо увеличили предельные размеры избирательных фондов для кандидатов в губернаторы Свердловской области, в депутаты заксо и муниципальных дум.

Предельный размер избирательного фонда устанавливается исходя из численности избирателей в округе. Например, для выборов в заксо средняя численность избирателей в одномандатном округе составляет около 133 тысяч человек. Для кандидата по округу с численностью избирателей от 100 тысяч до 250 тысяч избирательный фонд не должен будет превышать 20 млн рублей. При этом сам кандидат может вложить в кампанию не больше 10 млн рублей личных средств. Столько же в него может вложить выдвинувшая его партия. Физические лица могут пожертвовать кандидату в депутаты до 400 тысяч рублей, юридические – до 4 млн рублей. Для партии, выдвигающей кандидатов по единому округу, размер фонда составит 200 млн рублей.

Численность избирателей в одномандатных округах по выборам в гордуму Екатеринбурга составляет примерно 44,8 тысячи человек. Для таких округов предельный объем избирательного фонда будет составлять 5 млн рублей. Для партии, выдвигающей кандидатов по общегородскому списку, объем фонда составит 50 млн рублей.

Предельный размер избирательного фонда кандидата в губернаторы увеличен до 200 млн рублей.

В действующей редакции предельный размер избирательного фонда для кандидата в заксо составляет 7,5 млн рублей, для кандидата в губернаторы – 50 млн рублей.

Напомним, в сентябре в Свердловской области пройдут выборы депутатов регионального заксобрания и Государственной думы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

