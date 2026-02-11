Профильный комитет заксо рассмотрел два важных предвыборных вопроса

Комитет заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности рассмотрел два важных вопроса, связанных с подготовкой очередных выборов депутатов регионального парламента.

Как сообщили в пресс-службе заксо, комитет предложил областному парламенту утвердить сроком на 10 лет схему одномандатных избирательных округов и графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов, в том числе образованных на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Проект вынесут на ближайшее пленарное заседание 17 февраля.

Как уже писал «Новый День», в регионе остается 25 одномандатных округов. Однако на территории Екатеринбурга их станет больше.

Кроме того, комитет предложил заксобранию поддержать проект закона об увеличении предельного размера избирательных фондов. Предельный размер фонда для кандидата, идущего на выборы по одномандатному округу с количеством избирателей от 100 тысяч до 250 тысяч (одномандатные округа в регионе в среднем насчитывают около 132,7 тысячи избирателей), не должен будет превышать 20 млн рублей. Собственные средства кандидата, вложенные в кампанию, не должны превышать 10 млн рублей. Столько же в него может вложить выдвинувшая его партия. Физические лица могут пожертвовать кандидату в депутаты до 400 тысяч рублей, юридические – до 4 млн рублей. Тем же законопроектом предлагается увеличить предельный размер избирательного фонда кандидата в губернаторы – до 200 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

