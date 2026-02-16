За 10 лет количество политических партий на Урале сократилось втрое

За последние 10 лет число зарегистрированных в Свердловской области региональных отделений политических партий сократилось более чем в три раза – с 63 в 2015 году до 19 в январе 2026 года. Причем больше половины из этих 19 можно считать «спящими». Подробнее – в материале РИА «Новый День».

Как следует из документов, размещенных на сайте избирательной комиссии Свердловской области, в регионе есть отделения 19 партий, однако в 2025 году на утвержденную уставом деятельность деньги тратили только шесть из них. Это – «Единая Россия» (руководитель регионального отделения – губернатор Денис Паслер), КПРФ (руководитель – вице-спикер заксо Александр Ивачев), СРЗП (депутат Госдумы Андрей Кузнецов), ЛДПР (депутат заксо Александр Каптюг), «Новые люди» (член ИКСО Ирина Виноградова), «Яблоко» (Максим Петлин).

Напомним, в 2025 году в Свердловской области состоялись досрочные выборы губернатора, в которых приняли участие кандидаты только от пяти партий – ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Новые люди».

Отделения 13 партий на Урале формально существуют, но в 2025 году никакой финансовой деятельности не вели и в выборах губернатора не участвовали. Это «Демократическая партия России» (руководитель регионального отделения – Герман Карелин), Партия социальной защиты (Виктор Мингалеев), Российская партия свободы и справедливости (Андрей Хабаров), Партия за справедливость (Юлия Михалева), «Коммунисты России» (Александр Попов), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (с 13.02.2026 – Рафаэль Шихов), «Гражданская платформа» (Ника Станкина), «Родина» (Сергей Юсупов), Партия возрождения России (Александр Зонов), «Зеленая альтернатива» (Евгений Маленкин), Партия прямой демократии (Роман Онучин), Партия прогресса (Максим Яценко), «Зеленые» (Елена Моторина). Тем не менее, теоретически все они имеют право выставить своих кандидатов на предстоящих в сентябре выборах депутатов областного заксобрания и Государственной думы.

Десять лет назад, в 2016 году, в Госдуму от Свердловской области баллотировались кандидаты от следующих партий: «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия». По итогу в думу прошли кандидаты только от пяти партий – ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Новых людей».

Как уже писал «Новый День», в апреле 2025 года ЦИК России опубликовал новую схему одномандатных округов, которая будет действовать на выборах депутатов Государственной думы в 2026 году. В Свердловской области их число осталось прежним, но границы были скорректированы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

