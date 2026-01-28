В сентябре 2026 года состоятся выборы в Госдуму РФ. Сейчас в федеральном парламенте Свердловскую область представляют 13 человек: десять единороссов и трое – из системной оппозиции. «Новый День» проанализировал, как депутаты используют социальные сети в работе с избирателями. За основу мы взяли самый очевидный показатель – количество подписчиков. В первой части рассказываем о популярных аккаунтах депутатов от партии «Единая Россия».

Антон Шипулин: много подписчиков, мало постов

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин стал известен задолго до начала политической карьеры. «ВКонтакте» у него 62,7 тысячи подписчиков, но публикации там появляются редко, примерно раз в месяц. В 2026 году пока только один пост – об открытии центра бокса в Краснотурьинске. В предыдущих постах Шипулин также делился отчетами о поездках по своему избирательному округу, а еще публиковал совместные фотографии с новым губернатором Денисом Паслером. Поздравляя подписчиков с праздниками, часто выкладывает семейные фото с детьми – такие посты и собирают больше всего просмотров. В комментариях ВК встречаются как фанаты спортсмена-депутата, так и его критики.

В «Одноклассниках» на страницу Антона Шипулина подписано 13,4 тысячи человек. Но постов там еще меньше, а перерывы между ними составляют по два-три месяца. Зато публикации менее формализованные и часто от первого лица. Официальных каналов Шипулина в мессенджерах Telegram и МАХ нет.

Жанна Рябцева: геополитика и проблемы поселков

На телеграм-канал Жанны Рябцевой подписано 53,9 тысячи человек, посты появляются регулярно, 2-3 раза в неделю. Контент довольно разнообразный: тут и встречи с ранеными бойцами СВО, и мониторинг строительства школы в поселке Рефинский, отчеты с партийных собраний «Единой России» и даже размышления о геополитике с иллюстрацией американского президента в образе пирата. В 2026 году Жанна Рябцева решила заняться проблемой электроснабжения поселка Ключи в Сысертском районе, и этот пост стал хитом в ее соцсетях – более 160 тысяч просмотров. При этом в телеграм-канале главы свердловского исполкома ОНФ отключены комментарии.

В «ВКонтакте» у Жанны Рябцевой 9,6 тысячи подписчиков. Публикации дублируются из телеграм-канала, но просмотров здесь намного меньше. В «Одноклассниках» у «фронтовички» 193 друга. При этом Рябцева одна из немногих депутатов Госдумы, которая завела канал в отечественном мессенджере МАХ. Там у нее 4,7 тысячи подписчиков.

Андрей Альшевских: депутатские запросы и посты в ЖЖ

Основной канал связи Андрея Альшевских с избирателями – страница в ВК, там 10,8 тысячи подписчиков. Фишка парламентария – публикация ответов различных ведомств на депутатские запросы. Сам он поясняет: «Запросы я фокусирую на болевых точках родного Екатеринбурга». Темы обширны – от содержания дорог до установки мусорных контейнеров, мигрантский вопрос и состояние архитектурных памятников. Не забывает депутат публиковать отчеты со встреч с жителями, часто организованных в формате чаепитий. В 2026 году Альшевских стал больше уделять внимания теме СВО, партийным проектам, также появились первые звоночки подготовки к выборам – депутат сообщил о выпуске собственных инфолистков.

В «Одноклассниках» у Андрея Альшевских 3,5 тысячи подписчиков, в телеграм-канале – всего 570. Но самое примечательное, что депутат Госдумы до сих пор ведет «Живой журнал». Туда дублируются посты из остальных социальных сетей, которые собирают мало просмотров и почти не имеют лайков. Но если вы хотите узнать перипетии политической карьеры депутата, который в прошлом был коммунистом, – почитайте публикации в его ЖЖ за прошлые годы. Там можно найти много увлекательного. Например, как 15 лет назад Альшевских остроумно критиковал власть, админресурс и «Единую Россию», в которой сейчас состоит. Канала в мессенджере МАХ депутат не имеет.

Максим Иванов: тема СВО на первом плане

Максим Иванов имеет 11,1 тысячи подписчиков в ВК. Большое внимание депутат уделяет помощи семьям участников СВО, и эти посты, как правило, набирают наибольшее количество просмотров. Также его публикации посвящены проведению благотворительных акций в городах его избирательного округа, а поздравления жителей с праздниками оформлены в формате видеооткрыток от первого лица. Еще Максим Иванов не стесняется рассказывать о личном. Например, в конце декабря он сделал трогательный пост, посвященный дню рождения его давнего друга, сенатора Виктора Шептия. Публикацию он сопроводил архивным фото из 1989 года. Также Иванов один из немногих депутатов, кто запостил видео с купанием в крещенской купели. Подготовку к выборам он тоже начал – опубликовал календарь с собственным портретом, который, по всей видимости, будет дарить избирателям.

В «Одноклассниках» у Максима Иванова 7,5 тысячи подписчиков, в телеграм-канале – 4,4 тысячи. Также он ведет канал в МАХ, но он пока не сильно популярен – всего 170 подписчиков.

Во второй части нашего проекта расскажем о тех депутатах ЕР, кто не сильно увлечен интернет-коммуникацией.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

