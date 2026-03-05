российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 марта 2026, 15:20 мск

В Екатеринбург приехал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: пресс-служба ЛДПР

Сегодня, 5 марта, в Екатеринбург приехал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, Слуцкий посетил Уральский завод гражданской авиации. В мероприятии принял участие координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР Александр Каптюг. Приезд лидера ЛДПР связан с предстоящими выборами депутатов Госдумы и заксобрания.

Кроме того, Леонид Слуцкий встретился с губернатором Денисом Паслером. Они обсудили взаимодействие региональной власти с политическими партиями, представленными на Среднем Урале, в том числе – проекты ЛДПР.

Как уже писал «Новый День», на президентских выборах 2024 года за кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,91% уральцев. Это немного больше, чем в целом по России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

