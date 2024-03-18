В Свердловской области проголосовали 71% избирателей. На втором месте – Даванков

Избирком Свердловской области огласил предварительные итоги голосования на выборах президента РФ.

По данным избиркома, в регионе на участки пришли 71,03% избирателей. Первое место, как и в целом по России, с большим отрывом занимает Владимир Путин – 82,10%. Второе – у кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова (7,31%). Третье занял коммунист Николай Харитонов – 4,32%, четвертое – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий (3,91%).

Напомним, в целом по стране картина немного отличается. По последним данным ЦИК, второе место занял Николай Харитонов – у него 4,3% голосов, на третьем – Владислав Даванков (3,82%), на четвертом – Слуцкий (3,2%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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