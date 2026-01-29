Интернет-витрина уральских депутатов Госдумы. Часть вторая: соцсети как обязаловка

«Новый День» продолжает исследовать, как уральские депутаты Госдумы РФ представлены в социальных сетях. Во второй части речь пойдет о единороссах, которые не смогли набрать большую базу сторонников в интернете и чаще всего ведут соцсети «потому что надо».

Лев Ковпак: любит фотографироваться и дарить подарки

По обычному поиску в «ВКонтакте» можно найти две страницы Льва Ковпака. Первая – официальная, на которую подписаны 10,3 тысячи человек. А вторая, по всей видимости, «пробная»: на странице та же фотография депутата и всего 27 подписчиков. На основной странице большую часть контента составляют отчеты о благотворительных акциях, совместных законопроектах с однопартийцами и фото с заседаний Госдумы. В январе Ковпак почти ежедневно рассказывал о вручении подарков жителям своего избирательного округа, но больше всего просмотров собрал пост о развитии проекта самолета «Байкал» производства УЗГА. «Для этого мной были подготовлены и направлены запросы о господдержке завода по программе развития авиационной промышленности», – гордо пишет Ковпак.

В «Одноклассниках» у депутата 394 друга, а на его страницу подписаны 52 человека. В телеграм-канале аудитория не дотягивает до 300 подписчиков. Публикации полностью дублируются из ВК. Канала в МАХ у Льва Ковпака нет.

Сергей Бидонько: открытки и отчеты

Как и у других единороссов, рабочая соцсеть Сергея Бидонько – «ВКонтакте». Там на страницу депутата подписано 6,3 тысячи человек. В основном она наполняется отчетами о парламентской работе и партийными открытками. Новогоднее поздравление в соцсети депутат сопроводил своей фотографией почему-то с грустным лицом. Но самые популярные публикации – об адресной помощи избирателям: ремонт крыши дома, сбор денег для срочной операции, отправка гуманитарного груза. Посты появляются нечасто: примерно раз в неделю.

Если в ВК Бидонько представлен как депутат Госдумы, то его профайл в «Одноклассниках» максимально прост: имя, возраст, родной город Карпинск, проживает в Москве. В ОК у депутата 144 друга и 2,6 тысячи подписчиков. Наполнение – та же работа в Госдуме и благотворительные акции. На телеграм-канал Сергея Бидоньки подписано 363 человека, посты набирают в среднем по 200-300 просмотров. Канала в мессенджере МАХ нет.

Сергей Чепиков: семейные фото и партийные перепосты

Еще один депутат-биатлонист в Госдуме (первый – Антон Шипулин, о котором мы рассказывали вчера) имеет 9,5 тысячи подписчиков в «ВКонтакте». Ведет страницу Сергей Чепиков максимально просто: он делает перепосты из пабликов «Единой России» и Госдумы, разбавляя все это семейными фото. Причем личные посты депутата набирают несколько тысяч просмотров, а официозные – несколько сотен.

В «Одноклассниках» у Чепикова 1015 друзей, и тенденция там та же – семейные фото набирают наибольшее количество «классов». Телеграм-канал депутата нельзя назвать активным, там всего 107 подписчиков, канала в МАХ нет.

Зелимхан Муцоев: аутсайдер по подписчикам

Депутата от Первоуральского избирательного округа нельзя назвать звездой соцсетей. В ВК у него 621 подписчик. В последнее время он чаще постит публикации в духе «ко мне обратились жители с проблемой». Не забывает рассказывать о благотворительных акциях (в том числе публикует грамоты в свою честь) и освещать заседания Госдумы. Комментарии к постам закрыты.

В «Одноклассниках» существуют сразу четыре страницы Зелимхана Муцоева. Три из них были созданы в 2021 году, в разгар подготовки к выборам седьмого созыва российского парламента. На действующей странице ОК всего 24 друга. В телеграм-канале Муцоеву удалось собрать более ста подписчиков, а мессенджера МАХ словно не существует.

Константин Захаров: ничего нет

В соцсетях удалось найти только страницу ВК «Штаб поддержки К.Ю.Захарова», имеющую пять подписчиков. Там опубликованы два предвыборных видео пятилетней давности. Сейчас с соцсетями бывший представитель Уралвагонзавода и депутат от Нижнетагильского округа никак не взаимодействует.

Павел Крашенинников: популярность без соцсетей

В рейтингах политтехнологов председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству неизменно занимает первое место среди депутатов-свердловчан по офлайн-активности. Крашенинников выступает в СМИ, комментирует все новые законопроекты и с успехом издает собственные сочинения по истории России. Страниц в социальных сетях у главного юриста России, как часто называют Крашенинникова, нет совсем.

В третьей части нашего проекта мы расскажем, как ведут онлайн-работу с избирателями депутаты системной оппозиции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

