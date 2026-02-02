Ельцин, Трамп и праздники: о чем пишут в соцсетях руководители заксо (ФОТО)

«Новый День» продолжает знакомство с соцсетями уральских политиков, и сегодня мы посмотрим, как ведут соцсети председатель заксо Свердловской области Людмила Бабушкина и семеро ее заместителей. Спойлер: официального канала в мессенджере Max ни у кого из них пока нет.

У председателя заксо Людмилы Бабушкиной есть телеграм-канал (922 подписчика), страница «ВКонтакте» (1900 друзей, 1500 подписчиков) и страница в «Одноклассниках» (103 друга, 117 подписчиков). Контент совпадает на всех трех площадках. Спикер заксо активна в соцсетях, посты появляются практически каждый день. Например, 1 февраля Людмила Бабушкина сообщила, что возложила цветы к памятнику Борису Ельцину по случаю 95-летия со дня его рождения. Перед этим спикер рассказывала о подготовке международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге и деятельности общественниц из «Женского движения Единой России». Также в ее соцсетях появляются новости о жизни ее родного Богдановичского избирательного округа и поздравления со всеми праздниками. Возможность оставлять комментарии в ВК есть, но пользуются ей подписчики нечасто.

У первого вице-спикера Аркадия Чернецкого есть страница только в одной соцсети – «ВКонтакте», в которой 213 друзей и 271 подписчик. Посты появляются несколько раз в месяц. В основном это поздравления с праздниками, а также новости, касающиеся строительной отрасли. Из последних сообщений – подготовка к Международному фестивалю молодежи. Комментариев под постами нет.

Первый вице-спикер Дмитрий Жуков ведет страницы в ВК (5300 друзей и 462 подписчика) и «Одноклассниках» (1118 друзей). Поскольку Жуков – руководитель исполкома ЕР, на страницах часто появляются партийные новости – о развитии социальной инфраструктуры и подготовке к выборам. Про фестиваль молодежи Дмитрий Жуков также не забыл. Комментариев под постами нет.

У вице-спикера Виктора Якимова на странице в ВК 7600 друзей и 2000 подписчиков. Записи появляется раз в два-три дня. Поскольку Якимов много лет был главой Каменска-Уральского, много записей посвящено этому городу. Также депутат поздравляет подписчиков со всеми праздниками и иногда пишет о проектах партии «Единая Россия». Комментариев нет.

Вице-спикер Михаил Клименко – единственный из руководителей заксо, кто имеет в ВК статус 10-тысячника и подал заявку на регистрацию в РКН. На его странице много новостей о жизни Кировского района Екатеринбурга – например, о том, что на ЖБИ начал ходить новый троллейбус. Также Клименко довольно часто пишет о помощи участникам СВО и их семьям. Комментарии открыты, в них подписчики оставляют свои просьбы и пожелания. В ОК у Клименко всего 19 подписчиков и 966 друзей, посты дублируются.

Вице-спикер Виктор Маслаков ведет телеграм-канал (1221 подписчик), страницу в ВК (2,800 друзей и 983 подписчика) и ОК (688 друзей). У себя в соцсетях Маслаков рассказывает главным образом о работе фонда «Добрососедство», который содействует развитию Академического района Екатеринбурга. Комментарии под постами в основном хвалебные.

Вице-спикер Александр Ивачев, руководитель областного отделения КПРФ, ведет телеграм-канал (321 подписчик), но более активен в ВК (6000 друзей, 2900 подписчиков). Посты появляются несколько раз в месяц. Последний – репост сообщения руководства КПРФ о необходимости остановить стремление к мировому господству президента США Дональда Трампа. Осенью Александр Ивачев написал, почему КПРФ не стала предлагать кандидатуру на пост главы Екатеринбурга – коммунисты считают новую процедуру недемократичной. В ОК у Ивачева 398 друзей и 211 подписчик, темы дублируются из ВК.

Представитель СР, седьмой вице-спикер Армен Карапетян ведет телеграм-канал (154 подписчика) и страницу в ВК (2300 друзей, 33 подписчика). Карапетян иногда пишет о сборе гуманитарной помощи для зоны СВО и поздравляет подписчиков с праздниками, но в целом посты появляются довольно редко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

