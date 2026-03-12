«Враг изобретателен и хитер», – Артем Жога обсудил с губернаторами подготовку к выборам

Сегодня полпред президента в УрФО Артем Жога провел с уральскими губернаторами совещание по подготовке к выборам. Единый день голосования в сентябре в этом году затронет более 9 миллионов избирателей УрФО.

Как сообщили в полпредстве, центральное событие – выборы депутатов в Государственную думу. В условиях проведения специальной военной операции важно максимально обеспечить безопасность избирательного процесса.

«Прежде всего, поручил оснастить избирательные участки всем необходимым. Особое внимание – на попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране. Наши силовики активно борются с подобными явлениями, однако враг изобретателен и хитер. Необходимо быть готовыми реагировать на любые вызовы», – написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

