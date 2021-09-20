В избиркоме назвали свежие цифры по итогам выборов

Подсчет голосов избирателей после трёхдневного голосования идет до сих пор, но обработано уже более 95 процентов протоколов. Об этом рассказал председатель избиркома Владимир Русинов.

По имеющимся на этот час данным, цифры по выборам в Госдуму следующие: явка – 48,44 %, «Единая Россия» – 34,72 %, КПРФ – 21,36, «Справедливая Россия» – 12,77, ЛДПР – 8,78, «Новые люди» – 8,04. Во всех одномандатных округах побеждают кандидаты от «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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