Почему «Единой России» грозит провал в Свердловской области

На этой неделе губернатор Денис Паслер собирал мэров Свердловской области на «совете глав». Официально – чтобы обсудить весенний паводок, дороги, здравоохранение и образование. А неофициально – чтобы озадачить их подготовкой к выборам депутатов Госдумы, заксо и муниципальных дум, которые состоятся через полгода.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев дал регионам установку на итоги кампании: явка – не меньше 50%, голоса за ЕР – не менее 55%. По мнению политтехнолога Александра Ханина, добиться такого результата на Урале будет крайне непросто.

Первая сложность связана с хронологическими причинами. Подготовка к выборам в Свердловской области совпадет с подготовкой к Международному фестивалю молодежи – и то и другое назначено на сентябрь. А за организацию отвечают, в конечном итоге, одни и те же люди – губернатор Денис Паслер и его команда. Тут, по мнению Ханина, невольно вспоминается народная мудрость про погоню за двумя зайцами.

Второе – отсутствие у губернатора Дениса Паслера ярко выраженного интереса к выборам. Причины тут могут быть разными, остается лишь догадываться. Но ни для кого не секрет, что роль депутатов Госдумы как лоббистов интересов региона в Москве в последние годы заметно упала. Кроме того, ни у кого из действующих парламентариев и близко нет таких высоких связей в столице, как у самого Паслера. Определенные ресурсы для выборов у некоторых из них, правда, есть: у кого-то – деньги, у кого-то люди, но далеко не у всех.

По сути, выборы уже делегированы главам муниципалитетов, которых губернатор накануне собирал в «Гранатовой бухте». Но для мэров это – рутина, за которую к тому же не платят, а давят на патриотизм и совесть, считает эксперт. Достичь при этом высокого результата невозможно, что показали итоги последних выборов в некоторых территориях Свердловской области. «По итогам губернаторских выборов организационных выводов не было сделано, хотя Каменск-Уральский, Красноуфимск, Первоуральск и Новоуральск выборы провалили», – отметил Ханин.



При этом ситуация, в которой будет сражаться за избирателей «Единая Россия», теперь сложнее, чем в 2021 году. Александр Ханин выделил следующие сложности на местах:

1. Ослабление местных отделений ЕР после 2021 года.

2. Трудности на крупнейших промышленных предприятиях региона – переход на четырехдневную неделю, сокращение персонала. В таких условиях некоторые заводы вообще могут быть исключены из выборной мобилизации.

3. Проблемы с новой нарезкой избирательных округов по заксо – как, например, будут договариваться Верхняя Пышма и Нижний Тагил (УГМК и Ростех)?

4. Реформа здравоохранения, которую начала замгубернатора Татьяна Савинова, вызывает у свердловчан очень много вопросов. «Медицина – весьма болезненный фактор риска», – отмечает Ханин.

При таких условиях администраторам внутрипола в Свердловской области будет крайне нелегко достичь поставленных задач. «Рейтинг «Единой России» сейчас 32,5%. Такой и получится. Вероятно, к осени он станет выше. Но ненамного», – считает Ханин. Поднять же явку избирателей, по его мнению, при желании можно. Но если люди на участки придут злыми, результат может шокировать организаторов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

