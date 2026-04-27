Каждый должен привести пятерых. Бюджетникам дали разнарядку на праймериз

Уральским бюджетникам дали разнарядку на предстоящее предварительное голосование на сайте «Единой России». Каждый должен привести пятерых человек.

«Проблема в том, что в этом году многие отказываются. Если в праймериз еще готовы как-то, то дальше, на выборах в сентябре, людям не хочется использовать электронное голосование, мне несколько человек, кто выручали всегда, так и сказали: не в этом году», – рассказала сотрудница учреждения культуры в Екатеринбурге.

Напомним, праймериз – это внутрипартийное голосование, оно определяет, кто будет официально представлять политическую силу на сентябрьских выборах.

Екатеринбург, Елена Сычева

