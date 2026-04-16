Тамара Казанцева участвует в праймериз КПРФ по Тюменскому одномандатному округу

В предварительном голосовании КПРФ по Тюменскому одномандатному округу № 183 участвует 78-летняя Тамара Казанцева – первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе.

По Заводоуковскому одномандатному округу № 184 в предварительном голосовании КПРФ участвует депутат Тюменской облдумы Иван Левченко.

Как уже писал «Новый День», платформа КПРФ «Народный кандидат» для отбора кандидатов в Госдуму по одномандатным округам заработала накануне. Руководители региональных отделений Свердловской области и ЯНАО, Александр Ивачев и Елена Кукушкина, в список кандидатов на партийные праймериз не попали.

Тюмень, Елена Владимирова

