«Смотр боевитости»: из 10 уральских представителей ЕР в Госдуме сменится почти половина

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» еще не завершилось, но уже можно сделать определенные выводы. Список депутатов Госдумы от Свердловской области, по всей видимости, ждут серьезные обновления.

Так, не стали подавать документы на праймериз три действующих депутата Госдумы по одномандатным округам. Среди них два чемпиона-биатлониста – Сергей Чепиков в Березовском одномандатном округе № 171 и Антон Шипулин – в Серовском округе № 175. Зато по округу Чепикова выдвинулся депутат заксо, предприниматель Владимир Смирнов, а по округу Шипулина – депутат Госдумы Сергей Бидонько, который в прошлый раз избирался по партийному списку. При этом Антон Шипулин намерен принять участие в выборах в заксо по Орджоникидзевскому округу, от которого в 2021 году избрался в заксо Владимир Смирнов.

Также не стал в этом году выдвигаться на праймериз депутат по Нижнетагильскому округу № 172 Константин Захаров. Зато это сделал депутат заксо, начальник управления общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК» Алексей Свалов.

Неожиданная ситуация сложилась в Асбестовском одномандатном округе № 173. Сначала по нему выдвинулся на праймериз действующий депутат от этой территории Максим Иванов, затем – депутат-списочник Жанна Рябцева. Теперь стало известно, что планы Максима Иванова изменились: он рассчитывает после выборов перейти на другую работу.

Вероятно, останутся основными претендентами на участие в выборах от ЕР по своим округам Андрей Альшевских (Свердловский округ № 169), Лев Ковпак (Каменск-Уральский округ № 170) и Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ № 174).

По всей видимости, произойдут изменения и в списочной части кандидатов. Помимо председателя комитета по законодательству Госдумы Павла Крашенинникова по списку на праймериз пошла пока малоизвестная на Урале Дарья Светяш – участница СВО, военврач, на выдвижение которой обратил внимание уральцев полпред президента Артем Жога.

По оценке политолога Анатолия Гагарина, часть произошедших изменений в списке возможных кандидатов в Госдуму от ЕР была неожиданностью и для них самих, и для их соседей по избирательным округам. «Для организаторов выборов это большое испытание, большие риски. Кампания станет смотром боевитости кандидатов и всего остального. Надо будет доказать, что кандидат готов, что он обеспечен ресурсами, кампания должна быть яркой и интересной. Это будет серьезное испытание, особенно для кандидатов по одномандатным округам – не у всех участников праймериз есть такой опыт. В частности, Жанна Рябцева в своем округе – новый человек, а временной лаг не очень большой. Вероятно, Дарье Светяш, которая идет по списку в окружении боевых товарищей, будет не так сложно, задачи списочников не совпадают с задачами одномандатников», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

