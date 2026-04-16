Лидер свердловских коммунистов не попал в предварительный список кандидатов в Госдуму

Руководитель Свердловского регионального отделения КПРФ, вице-спикер областного заксо Александр Ивачев не попал в предварительный список будущих кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, опубликованный на запущенной вчера Коммунистической партией платформе «Народный кандидат».

По Свердловскому одномандатному округу № 169 КПРФ предлагает поддержать 61-летнюю Римму Скоморохову – руководителя областного отделения организации «Дети войны», депутата заксо от КПРФ.

В Каменск-Уральском округе № 170 кандидатом от КПРФ может стать депутат заксо Олег Гордеев, в Березовском округе № 171 – чемпион мира и Европы по жиму штанги лежа Андрей Пиняжин, в Нижнетагильском округе № 172 – мастер смены с Уралвагонзавода Михаил Бояркин, в Асбестовском округе № 173 – гендиректор ООО «Орбита» Михаил Смердов, в Первоуральском округе № 174 – военный пенсионер Андрей Баженов, в Серовском округе № 175 – преподаватель ОБЗР в МАОУ СОШ № 1 «Полифорум» Игорь Чудов.

Как рассказал «Ъ» первый секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин, в список попали кандидаты, которые обсуждались и были рекомендованы региональными отделениями. Итоги «Народного кандидата» утвердит предвыборный съезд КПРФ в начале июня.

Тем не менее, Александр Ивачев еще может попасть в бюллетень для голосования. По оценке Юрия Афонина, расхождения итогового списка кандидатов с тем, что представлен на платформе, могут составить до 20%. «После предварительного голосования по округам в Москве, Свердловской и Оренбургской областях решениями региональных отделений могут быть выдвинуты первые секретари Виктор Царихин и Александр Ивачев, а также действующий депутат Нина Останина соответственно», – пишет «Коммерсант».

Добавим, сейчас уральских коммунистов в Госдуме представляет Николай Езерский, который уже несколько раз подряд избирался по партийным спискам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

