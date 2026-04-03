В Екатеринбурге появятся участки более чем на 3000 избирателей

ЦИК России согласовал образование в Екатеринбурге 176 избирательных участков с численностью избирателей свыше 3 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее обращение ранее направил в ЦИК глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Сегодня поддержка Центризбиркома была получена.

Новые крупные избирательные участки появятся в микрорайонах с интенсивным ростом численности населения. Принятое решение позволит сделать процесс голосования более удобным для жителей Екатеринбурга. Важным фактором является и то, что изменения не коснутся установленных границ избирательных округов.

Закон дает такую возможность с 2022 года городам федерального значения и региональным центрам с общей численностью избирателей свыше 500 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

