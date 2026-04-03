Все новости Нового Дня

Понедельник, 6 апреля 2026, 04:53 мск

В Екатеринбурге появятся участки более чем на 3000 избирателей

ЦИК России согласовал образование в Екатеринбурге 176 избирательных участков с численностью избирателей свыше 3 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее обращение ранее направил в ЦИК глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Сегодня поддержка Центризбиркома была получена.

Новые крупные избирательные участки появятся в микрорайонах с интенсивным ростом численности населения. Принятое решение позволит сделать процесс голосования более удобным для жителей Екатеринбурга. Важным фактором является и то, что изменения не коснутся установленных границ избирательных округов.

Закон дает такую возможность с 2022 года городам федерального значения и региональным центрам с общей численностью избирателей свыше 500 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в Госдуму

Уральские депутаты остались в Telegram, несмотря на блокировку / Почему «Единой России» грозит провал в Свердловской области / «Враг изобретателен и хитер», – Артем Жога обсудил с губернаторами подготовку к выборам / На праймериз «Единой России» пришли первые кандидаты / В Екатеринбург приехал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий / Выдвижение кандидатов в кандидаты в депутаты начнется через неделю / Эксперт рассказал, какой будет явка на выборах в Госдуму / Свердловскую область ждет «Сысерть 2.0»: эсеры намерены оседлать «мусорный протест» (ДОКУМЕНТ)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в Госдуму, Выборы в заксо,