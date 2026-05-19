Кандидатам в депутаты запретили рисовать на листовках вымышленных и умерших людей

Свердловское заксо приняло поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают использовать в предвыборной агитации изображения или голоса вымышленных или умерших людей, в том числе – сгенерированные с помощью нейросетей.

Законопроект призван привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Таким образом, например, коммунисты больше не смогут рисовать на своих баннерах Ленина или Сталина, а кандидаты от ЛДПР – основателя партии Владимира Жириновского.

Тем не менее, в некоторых случаях генерировать изображения людей с помощью нейросетей все-таки можно. В частности, партиям будет разрешено создавать и использовать изображение самого кандидата, а также других реальных граждан России старше 18 лет, если они дали на это письменное согласие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

