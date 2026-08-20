Коммунистам пришлось убрать из предвыборной газеты Ленина, потому что он умер

Тюменским коммунистам пришлось отредактировать и заново напечатать весь тираж предвыборной газеты, потому что в ней была фотография памятника Ленину.

Как рассказал «Коммерсант» со ссылкой на лидера тюменских коммунистов Тамару Казанцеву, тираж в 20 тысяч экземпляров забраковал избирком Тюменской области, так как с этого года запрещено использовать в агитации образы умерших людей.

Интересно, что в газете речь шла даже не о самом вожде, а о том, что в 2024 году в Тобольске ему поставили памятник на средства членов КПРФ. Однако в избиркоме даже это посчитали нарушением.

Тюменские коммунисты посчитали, что оспорить решение в суде не удастся, и поэтому переиздали тираж – без фотографии памятника.

Как уже писал «Новый День», в этом году региональные заксобрания, в том числе Свердловское, приняли поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают использовать в предвыборной агитации изображения или голоса вымышленных или умерших людей, в том числе – сгенерированные с помощью нейросетей. Ранее такой закон приняли на федеральном уровне.

Таким образом, например, коммунисты лишились права рисовать на своих баннерах Ленина, Сталина, маршала Жукова или Гагарина, а кандидаты от ЛДПР – основателя партии Владимира Жириновского.

Образы живых граждан России старше 18 лет в агитации использовать можно, но только при условии, что они дали на это письменное согласие.

Тюмень, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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