Четверг, 16 апреля 2026, 12:58 мск

Бывший комсорг из Екатеринбурга участвует в праймериз КПРФ в Челябинске

На предварительное голосование КПРФ «Народный кандидат» по Челябинскому одномандатному округу № 188 выдвинулся первый секретарь Челябинского обкома Денис Курочкин, более известный по партийной работе в Свердловской области.

Курочкин родился в 1995 году в Свердловской области, с 2013 по 2015 руководил Екатеринбургским городским комитетом комсомола, затем до 2025 года – Свердловским областным комитетом комсомола. Осенью 2025 года возглавил Челябинский обком КПРФ.

По металлургическому одномандатному округу № 189 в праймериз КПРФ участвует юрист Турал Новрузов, по Коркинскому одномандатному округу № 190 – участник СВО Константин Нациевский, по Магнитогорскому округу № 191 – директор школы Екатерина Сисина, по Златоустовскому округу № 192 – помощник депутата Челябинского заксо Валентин Шилов.

Как уже писал «Новый День», платформа КПРФ «Народный кандидат» для отбора кандидатов в Госдуму по одномандатным округам заработала накануне. Итоги предварительного отбора кандидатов подведут в начале июня.

Челябинск, Елена Владимирова

