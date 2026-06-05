На Урале началась подготовка к выборам

В Свердловской области началась подготовка к Единому дню голосования.

Как сообщили в ДИПе, накануне состоялось заседание регионального Штаба общественного наблюдения. По предварительным оценкам, в дни голосования в Свердловской области могут быть задействованы более 7,5 тысячи общественных наблюдателей.

Председатель областного избиркома Елена Клименко рассказала об основных сроках и датах подготовки и проведения выборов.

«Избирательная кампания стартует после подписания указа президента о назначении выборов депутатов Государственной думы. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Для выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области решение должно быть принято с 11 до 21 июня. Выборы в представительные органы местного самоуправления должны быть назначены до 1 июля. После официального опубликования всех решений на официальных ресурсах и в средствах массовой информации избирательная кампания вступит в активную фазу», – пояснила Елена Клименко.

Она также напомнила, что документы для регистрации кандидатов будут приниматься до 18:00 5 августа.

В этом году свердловчанам предстоит избрать депутатов Госдумы, Законодательного собрания Свердловской области, а также 542 депутата местных дум в ходе 34 очередных и одних дополнительных выборов в муниципальных образованиях.

Совмещение выборов трех уровней коснется 23% избирателей региона. Они получат пять избирательных бюллетеней: два – по выборам федерального уровня, два – по выборам в ЗССО и один – по местным.

Помимо традиционного способа, избирателям будет доступно дистанционное электронное голосование. Свердловская область уже подала в Центральную избирательную комиссию России заявку на проведение ДЭГ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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