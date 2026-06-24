Онлайн-голосование на выборах в Госдуму будет доступно в 33 регионах (СПИСОК)

Центризбирком России одобрил 33 регионам проведение дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму и совмещенных с ними выборах. Об этом сообщили в ЦИК РФ. Ранее зампред Центральной избирательной комисии Николай Булаев проинформировал, что около 40 регионов подали заявки на проведение онлайн-голосования, но не все заявки получат одобрение ЦИК.

ДЭГ будет организовано в Москве, Республике Алтай, Карелии, Коми, Крыму, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Ненецком автономном округе, Алтайском и Пермском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской, Ярославской областях.

Источник – канал Центризбиркома РФ в «Максе»

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в этом году комиссия решила одобрить заявки только тех регионов, у кого есть опыт проведения онлайн-голосования. «Вот в результате 32 региона, все эти регионы имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования ранее. И плюс Москва, у которой этого опыта больше чем достаточно», – сказала она на заседании комиссии в среду.

Число избирателей в регионах, где будет организовано ДЭГ, составляет 48,4 млн человек. Онлайн-голосование, помимо парламентских выборов, будет применено в ходе более 640 избирательных кампаний.

По словам Памфиловой, информационные ресурсы ДЭГ будут включены в «белые списки» Минцифры, чтобы обеспечить доступ к ним граждан во время перебоев в работе мобильного интернета.

«Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке, и ему выдадут бумажный бюллетень», – добавила председатель ЦИК.

Памфилова при этом подчеркнула, что ЦИК не намерен отказываться от бумажных бюллетеней, и все избирательные участки будут обеспечены ими в достаточном количестве, передает РБК. По ее словам, планов по отмене традиционной форма голосования нет.

Напомним, что 16 июня президент РФ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. Согласно решению ЦИК, голосование на думских выборах пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые голосование по выборам в парламент РФ пройдет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях..

В единый день голосования в сентябре, помимо выборов в Госдуму, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в восьми регионах России, в трех – глав выберут законодательные органы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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