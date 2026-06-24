Онлайн-голосование на выборах в Госдуму будет доступно в 33 регионах (СПИСОК)

Центризбирком России одобрил 33 регионам проведение дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму и совмещенных с ними выборах. Об этом сообщили в ЦИК РФ. Ранее зампред Центральной избирательной комисии Николай Булаев проинформировал, что около 40 регионов подали заявки на проведение онлайн-голосования, но не все заявки получат одобрение ЦИК.
ДЭГ будет организовано в Москве, Республике Алтай, Карелии, Коми, Крыму, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Ненецком автономном округе, Алтайском и Пермском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской, Ярославской областях.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в этом году комиссия решила одобрить заявки только тех регионов, у кого есть опыт проведения онлайн-голосования. «Вот в результате 32 региона, все эти регионы имеют опыт проведения дистанционного электронного голосования ранее. И плюс Москва, у которой этого опыта больше чем достаточно», – сказала она на заседании комиссии в среду.
Число избирателей в регионах, где будет организовано ДЭГ, составляет 48,4 млн человек. Онлайн-голосование, помимо парламентских выборов, будет применено в ходе более 640 избирательных кампаний.
По словам Памфиловой, информационные ресурсы ДЭГ будут включены в «белые списки» Минцифры, чтобы обеспечить доступ к ним граждан во время перебоев в работе мобильного интернета.
«Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке, и ему выдадут бумажный бюллетень», – добавила председатель ЦИК.
Памфилова при этом подчеркнула, что ЦИК не намерен отказываться от бумажных бюллетеней, и все избирательные участки будут обеспечены ими в достаточном количестве, передает РБК. По ее словам, планов по отмене традиционной форма голосования нет.
Напомним, что 16 июня президент РФ Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. Согласно решению ЦИК, голосование на думских выборах пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые голосование по выборам в парламент РФ пройдет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях..
В единый день голосования в сентябре, помимо выборов в Госдуму, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в восьми регионах России, в трех – глав выберут законодательные органы.
Москва, Наталья Петрова
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