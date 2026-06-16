Путин назначил дату проведения выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин сегодня, 16 июня, подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва России на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», – сказано в тексте указа.

По итогам голосования будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.

Обновлено. Председатель ЦИК Элла Памфилова со своей стороны заявила, что с 16 июня стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы девятого созыва.

«Указом Президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов», – цитирует Памфилову пресс-служба ЦИК.

Согласно избирательному законодательству, выборы должны быть назначены указом главы государства не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Выборы в Госдуму проводятся раз в пять лет. Действующий состав был избран в сентябре 2021 года.

Напомним, 11 июня Владимир Путин назвал предстоящие парламентские выборы «важнейшим внутриполитическим событием для страны». Заявление прозвучало на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в России активно ведется подготовка к выборам в Госдуму.

15 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила на совещании ЦИК с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, что сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях, когда «люди очень устали» и будут «очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм». По ее словам, «есть определенное разочарование, есть определенные депрессивные элементы», которые делают политическую атмосферу напряженнее. Кроме того, указала Памфилова, многие политические партии «подустали быть хорошими», что также может отразиться на ходе выборов. В конце мая руководитель ЦИК предупредила, что предстоящие выборы в парламент станут сложнейшей избирательной кампанией. Памфилова также заявила, что Центризбирком может принять решение о проведении трехдневного голосования.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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