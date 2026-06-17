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ЦИК России: 17 политических партий могут участвовать в выборах

В России 17 политических партий могут участвовать в предстоящих выборах, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Согласно решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября.

Накануне глава российского государства подписал указ о старте избирательной кампании. Как сообщалось ранее, Центризбирком после консультаций с Минобороны, ФСБ и главами регионов Донбасса и Новороссии, где введено военное положение, принял решение о проведении в этих субъектах выборов в Госдуму.

В единый день голосования в сентябре, помимо выборов в Госдуму, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в восьми регионах России, в трех – глав выберут законодательные органы.

Москва, Анастасия Смирнова

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