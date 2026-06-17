ЦИК после согласования с силовиками назначил выборы в Донбассе и Новороссии

Центризбирком России после консультаций с Минобороны, ФСБ и главами регионов Донбасса и Новороссии, где введено военное положение, принял решение о проведении в этих субъектах выборов в Госдуму. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, передает ТАСС.

«В своих единогласных письменных позициях они (силовые ведомства и главы новых регионов РФ – прим. ред.) единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Государственной думы на территории воссоединенных субъектов РФ в период действия военного положения является возможным», – сказала Памфилова. По ее словам, письменные заключения по этому вопросу представили Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Глава ЦИК подчеркнула, что проведение выборов в условиях военного положения – это сложный процесс, но это запрос жителей Донбасса и Новороссии. «Мы обязаны все вместе сделать все, что требуется», – добавила Памфилова.

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября. В тот же день глава ЦИК заявила об официальном старте избирательной кампании по выборам депутатов нижней палаты российского парламента.

Ранее на этой неделе Памфилова заявляла, что сентябрьские выборы будут проходить в непростых условиях, когда «люди очень устали» и будут «очень болезненно реагируют на разного рода невнимательность, бюрократизм».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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