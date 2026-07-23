На семь депутатских мандатов от Свердловской области претендуют 46 кандидатов

В России завершился этап подачи документов о выдвижении кандидатов в Государственную думу по одномандатным округам. Документы для регистрации кандидатов (справки об отсутствии судимости, подписи избирателей – для самовыдвиженцев и т.д.) окружные избирательные комиссии принимают до 5 августа. Затем избирком в течение 10 дней проведет проверку и вынесет решение о регистрации кандидата или отказе в ней.

По семи округам Свердловской области выдвинулись 46 человек. Среди них – шесть действующих депутатов Госдумы, три помощника депутатов ГД, шесть депутатов регионального заксо, один депутат Екатеринбургской гордумы, один участник СВО, несколько пенсионеров, один учитель и один фельдшер. Большинство кандидатов заняты в частном секторе экономики. Мужчин больше, чем женщин – 35 и 11 соответственно.

«Новый День» приводит полный список претендентов на депутатские кресла.

Округ № 169 Свердловский

Депутат Госдумы Андрей Альшевских (ЕР); самозанятая Ирина Вагнер (самовыдвижение), депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»); депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР); депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев («Яблоко»); депутат заксо, руководитель организации «Дети войны» Римма Скоморохова (КПРФ); участник СВО Максим Чирышев («Справедливая Россия»).

Округ № 170 Каменск-Уральский

Директор ООО «АиФ Урал» Дмитрий Бондарев («Справедливая Россия»); депутат заксо Олег Гордеев (КПРФ); депутат Госдумы Лев Ковпак (ЕР); специалист по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Спец» Евгений Коломытцев (ЛДПР); ИП Любовь Кунцевич («Новые люди»).

Округ № 171 Березовский

Директор ООО «Джалалов» Иван Джалалов («Справедливая Россия»); депутат заксо Рант Краев («Новые люди»); замдиректора ООО «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (КПРФ); ИП Игорь Попов (ЛДПР); депутат заксо Владимир Смирнов (ЕР); юрист Виктор Чуприянов («Яблоко»); главный редактор газеты «Арамильские вести» Радик Шараев («Зеленые»).

Округ № 172 Нижнетагильский

Мастер участка Уралвагонзавода Михаил Бояркин (КПРФ); пенсионер Татьяна Горшкалева («Яблоко»); директор филиала страховой компании «Пари» Наталья Грехова (ЛДПР); помощник депутата Госдумы Александра Демина Дмитрий Дымшаков («Новые люди»); помощник депутата Госдумы Андрея Кузнецова Сергей Козин («Справедливая Россия»); депутат заксо Алексей Свалов (ЕР).

Округ № 173 Асбестовский

Директор ООО «Радо» Владимир Кузнецов (ЛДПР); директор ООО «Максима» Наталья Мусальникова («Новые люди»); замдиректора ГКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление Министерства образования и молодежной политики Свердловской области» Евгений Попов («Справедливая Россия»); депутат Госдумы Жанна Рябцева (ЕР); депутат гордумы Сухого Лога Владимир Севостьянов («Яблоко»); депутат Асбестовской гордумы Евгений Шабанов (КПРФ).

Округ № 174 Первоуральский

Пенсионер Андрей Баженов (КПРФ); самозанятая Мария Бобина («Зеленые»); помощник депутата Госдумы Александра Демина Ирина Виноградова («Новые люди»); редактор отдела электронных СМИ «Центра защиты прав граждан» Жанна Журавлева («Справедливая Россия»); директор ООО «Алиса» Ольга Лопарева («Яблоко»); депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (ЕР); депутат Первоуральской гордумы Александр Панасенко (ЛДПР); генеральный директор ООО «ДЕЙЛИ МЕД КЛИНИКА» Петр Яночкин («Родина»).

Округ № 175 Серовский

Депутат Госдумы Сергей Бидонько (ЕР); гендиректор ООО «Реклама столиц» Андрей Бургарт (ЛДПР); фельдшер скорой помощи Алексей Коровкин («Справедливая Россия»); глава фермерского хозяйства Валерий Молоков («Новые люди»); пенсионер Владимир Собянин («Яблоко»); преподаватель ОБЗР Игорь Чудов (КПРФ); временно неработающий Дмитрий Шумилов («Родина»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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