ВЦИОМ проводит опрос про жизнь на Урале, протесты и выборы

ВЦИОМ проводит исследование общественного мнения в Свердловской области в преддверии сентябрьских выборов. Напомним, с 18 по 20 сентября граждане России смогут проголосовать за кандидатов в Госдуму, а свердловчане еще и за тех, кто хочет избраться в законодательное собрание региона. Опрос ВЦИОМ занимает порядка 15-20 минут. Аналитиков интересует качество жизни на Урале и корреляция этого показателя с протестными настроениями граждан.

Так, респондентов спрашивают о доступности медицины, качестве вывоза мусора и услуг ЖКХ, количестве спортивных площадок, условиях в детских садах и школах, вузовском образовании, экологическеой ситуации и возможности ведения малого бизнеса в нынешних условиях.

Отдельно социологи спрашивают об уровне доверия к президенту России Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Денису Паслеру.

Целый блок вопросов посвящен топливному кризису – приходилось ли сталкиваться с очередями на заправках, с отказом продавать бензин в канистру, с нехваткой топлива, с повышением цен на него и снижением качества горючего.

Один из блоков вопросов посвящен гражданскому обществу и тому, как свердловчане могут выразить свое отношение ко всему происходящему в стране и регионе. В частности, социологи интересуются, пойдет ли респондент голосовать, если да, то почему, за какую партию он скорее всего проголосует (по состоянию на вчера фигурировало и «Яблоко», которое в итоге не допустили до выборов), пойдет ли человек на выборы, если его кандидата снимут с регистрации. Несколько вопросов посвящены моделированию негативного сценария: если «кругом несправедливость» и жизнь становится хуже, пойдет ли уралец на акции протеста или будет стараться приспособиться.

Екатеринбург, Елена Сычева

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