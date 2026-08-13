На Урале завершилась регистрация кандидатов в Госдуму

В Свердловской области завершен процесс выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в Госдуму.

Как сообщили в областном избиркоме, по одномандатным избирательным округам выдвинулось 46 кандидатов, из них 45 – зарегистрированы, один – утратил статус выдвижения (непредставление документов на регистрацию).

Во всех 7 округах, кроме Каменск-Уральского, представлены кандидаты от шести партий – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». В Каменск-Уральском «Яблоко» кандидата не выставило. Кроме того, в Березовском и Первоуральском округах есть кандидаты от «Зеленых», а в Первоуральском и Серовском, кроме того, еще и от «Родины».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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