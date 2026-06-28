Безопасность России, давление Запада, внутренние вызовы – что сказал Путин на съезде ЕР

Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Москве. Он заявил, что парламентские и региональные выборы в сентябре пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом.

Глава государства подчеркнул, что будут приняты все меры для обеспечения безопасности сотрудников избиркомов, кандидатов, наблюдателей и избирателей на выборах. Президент добавил, что даст поручения по обеспечению безопасности выборов и «защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций».

По словам Путина, сентябрьские выборы станут «исключительно важным этапом» для дальнейшего развития России, для укрепления стабильности и общественного согласия в условиях грубого и беспрецедентного давления со стороны западных элит. Президент заявил о провале попыток Запада нанести стратегическое поражение России, раскачать политическую ситуацию и посеять внутреннюю смуту.

Путин подчеркнул, что Россия справится со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед страной, включая террористические атаки по ее территории, по объектам инфраструктуры. Он отметил, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям. Однако, указал глава государства, «Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие». «Сил и средств, политической воли у нас достаточно, хватает, в этом ни у кого не должно быть сомнений», – подчеркнул он.

Президент заявил, что Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России. По его словам, нашу страну «хотят ослабить любым путем, избавиться от нас как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла, но этого никогда ни у кого не получалось, не получается и сейчас, не получится в будущем.

Президент России заверил, что, несмотря на сложную ситуацию, все социальные обязательства перед гражданами будут исполнены. Он отметил, что будут решены задачи внутреннего развития, прежде всего, в области демографии, сбережения традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах России. Путин пообещал, что российская экономика будет выведена на качественно новый уровень по всем критически важным направлениям, что позволит создать новые, современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России.

«Некоторые планы, разумеется, исходя из текущей ситуации мы корректируем. Все стратегически значимые программы развития, безусловно, при этом будут реализованы в полном объеме, и все социальные обязательства государство, безусловно, выполнит», – подчеркнул Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что в ходе стартовавшей избирательной кампании все партии будут вместе работать на укрепление сплоченности российского народа и «никогда не поставят под удар единство страны».

Глава государства отметил, что у него добрые и конструктивные отношения со всеми парламентскими партиями, но он принимал участие в создании «Единой России», и пожелал ЕР удачи на выборах.

Напомним, парламентская гонка в России стартовала 16 июня, когда Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября. Сегодня проходит первый этап съезда ЕР, в входе которого делегаты должны утвердить списки кандидатов для участия в выборах в нижнюю палату российского парламента.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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